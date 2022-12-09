Санкт-Петербург, 9 декабря, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Юрия Андреева, обвиняемого в получении многомиллионной взятки.

kresty.ru В Камере СИЗО «Кресты»

«Вину не признал. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Андрееву стражу по 7 февраля 2023 года», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Ранее органами СКР по Ленобласти задержанному 8 декабря чиновнику было предъявлено обвинение в совершении преступления по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Следствием установлено, что Андреев в 2019 году вступил в сговор с подчиненным, которому дал указание ежегодно получать от организаций-подрядчиков по установке индивидуальных тепловых пунктов денежные средства и передавать их ему за способствование заключению контрактов и последующей оплате таких контрактов, в том числе из бюджета Ленобласти.

По данным следствия, подельники в 2019–2022 годах частями получили от директора АО «Теплоэнергомонтаж» взятку в общей сумме не менее 26 миллионов рублей.