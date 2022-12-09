Москва, 9 декабря, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Правительство России 9 декабря сообщило о введении пошлин в 35% на ввоз ряда категорий товаров из недружественных стран.

Зубная паста

В перечень вошли товары личной гигиены, в том числе шампуни и зубные пасты, а также оружие.

Уточняется, что пошлины на парфюмерно-косметические товары введены только в отношении продукции, имеющей аналоги в России.