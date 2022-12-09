Вашингтон, 9 декабря, 2022, 21:14 — ИА Регнум. В Киев доставят очередную партию военной помощи из США, сообщил 9 декабря координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности американской администрации Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия НАТО киевскому террористическому режиму

Объем «помощи» — 275 млн долларов.

Уточняется, что очередной пакет будет включать «новые возможности для укрепления обороны и противостояния угрозам», в частности, беспилотникам, а также артиллерийские снаряды.

Вместе с тем, как отметил Кирби, США намерены усилить контроль за использованием вооружений, предоставляемых ВСУ.