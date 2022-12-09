Доха, 9 декабря, 2022, 20:48 — ИА Регнум. В матче ¼ финала чемпионата мира по футболу сборная Хорватии в серии пенальти переиграла команду Бразилии.

jarmoluk Футбольный мяч

В первом дополнительном тайме счет открыл Неймар. Тем самым он догнал Пеле в списке лучших снайперов бразильской национальной сборной (77 забитых мячей).

За четыре минуты до конца дополнительного времени Петкович сравнял счет.

Серия пенальти завершилась со счетом в пользу 4:2 в пользу хорватов.

В полуфинале чемпионата мира они 13 декабря сыграют с победителем пары Нидерланды — Аргентина. Эта игра также состоится 9 декабря.