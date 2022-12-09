ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из «Града»
Донецк, 9 декабря, 2022, 20:20 — ИА Регнум. Вечером 9 декабря ВСУ в третий раз за сутки подвергли Донецк мощному обстрелу, сообщили местные власти.
(сс) Vadim Tolbatov
Донецк
По Ворошиловскому району города около 20:00 мск было выпущено 20 ракет из РСЗО «Град», рассказал мэр города Алексей Кулемзин.
Днем 9 декабря сообщалось об обстрелах нескольких районов города. Прилёты были зафиксированы в том числе в районе Дома правительства.
За предыдущие сутки, 8 декабря, ВСУ обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 39 раз, сообщали местные власти.