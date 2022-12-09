Вашингтон, 9 декабря, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Виктору Буту запрещено возвращаться в США, а также «получать доход с произведений о его жизни», сказано в опубликованном 9 декабря указе американского минюста.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

Согласно документу, если Бут нарушит указанные условия, помилование может быть «отозвано», а утвержденное судом США наказание — восстановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря Виктора Бута обменяли на гражданку США Бриттни Грайнер, баскетболистку национальной сборной, осуждённую в России за контрабанду наркотиков.

Бут не был в России более 14 лет.

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