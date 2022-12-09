Соледар, ДНР, 9 декабря, 2022, 20:06 — ИА Регнум. ВСУ отводят войска из Соледара в Славянск, передает 9 декабря телеграм-канал военных корреспондентов WarGonzo.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Два батальона отдельной моторизированной бригады отходят для перегруппировки, сказано в сообщении.

Также Соледар покидают подразделения киевской теробороны и батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

При этом о полном выводе войск ВСУ из Соледара речь не идет. Предполагается, что отход вызван большими потерями ВСУ на линии Северск — Соледар — Бахмут.

5 декабря командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил об удержании позиций на всех участках линии боевого соприкосновения в ЛНР и ДНР и постепенном продвижении ВС России вперед, в том числе в Соледаре и Бахмуте.