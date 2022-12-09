Москва, 9 декабря, 2022, 19:57 — ИА Регнум. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) наблюдается проблема с посещаемостью матчей. Об этом 9 декабря заявил президент лиги Алексей Морозов.

АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Морозов (справа)

«Мы озабочены этим, надеялись на другие цифры после пандемии, но в этом году и другие обстоятельства вмешались для посещения», — сказал Морозов.

Он добавил, что КХЛ указала клубам на эту проблему. По его словам, по этому показателю сейчас выделяется только омский «Авангард».

Средняя посещаемость матчей в сезоне 2022/23 составляет 5094 зрителя, процент заполняемости арен — 58,1%.