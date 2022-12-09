Берлин, 9 декабря, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц следит за развитием ситуацией вокруг социальной сети Twitter и рассматривает возможность перехода на другие платформы. Об этом 9 декабря сообщил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

По его словам, канцлер и Федеральной ведомство печати и информации «внимательно» следят за ситуацией с момента приобретения Twitter Илоном Маском.

В выпуске подкаста редакционного объединения Redaktionsnetzwerk Deutschland Geyer & Niesmann Хебештрайт сообщил, что в настоящее время глава правительства Германии изучает альтернативные платформы, которыми можно будет заменить Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, миллиардер и владелец Twitter Илон Маск сказал, что не будет скрывать от общественности выявленные случаи цензурирования и сокрытия важной информации в его сети.

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