Москва, 9 декабря, 2022, 19:57 — ИА Регнум. В ноябре инфляция в России составила 0,37% после 0,18% в октябре. При этом годовая инфляция замедлилась до 11,98% после 12,63% месяцем ранее, передаёт Минэкономразвития России со ссылкой на Росстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

По официальным данным, в ноябре продовольственная инфляция ускорилась до 0,4% за счет сезонного удорожания плодоовощной продукции (+5,58%). На другие продукты питания темпы снижения цен увеличились до 0,15%.

«В секторе услуг цены выросли на 0,76%, в основном за счет возобновившегося роста цен на услуги зарубежного туризма и воздушного транспорта. В секторе непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,06%», — заключили в Минэкономразвития.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в своем выступлении на саммите ЕАЭС в Бишкеке президент Владимир Путин заявил, что в России наблюдается очевидная тенденция к снижению инфляции.