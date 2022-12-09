Путин высоко оценил вклад бойцов-мусульман в развитие страны
Путин отметил самоотверженность бойцов-мусульман в ходе спецоперации
Москва, 9 декабря, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин высоко оценил вклад бойцов-мусульман в развитие страны.
В приветственном письме, которое зачитал вице-премьер РФ Марат Хуснулин на мероприятии, посвященному празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, российский лидер отметил, что в ходе специальной военной операции России на территории Украины бойцы-мусульмане проявляют самоотверженность, стойкость и мужество.
Глава государства также выразил признательность организаторам юбилейного мероприятия, отметив, что во многих городах состоялись научные конференции, выставки и конкурсы, изданы богословские труды.
Волжская Булгария — историческое государство в Среднем Поволжье и бассейне Камы, существовавшее с X по XIII век.