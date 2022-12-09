Рига, 9 декабря, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Совместную работу по закупке РСЗО HIMARS сейчас ведут страны Прибалтики. Об этом 9 декабря рассказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на совместной пресс-конференции с коллегами из Литвы и Эстонии после встречи в Риге.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«С учетом саммита НАТО в Вильнюсе в следующем году мы должны и дальше, как и до сих пор, там, где это возможно, осуществлять совместные закупки. Сейчас идет общая работа по (закупке) систем ракетной артиллерии HIMARS», — заявил Кариньш.

Он добавил, что руководства этих стран продолжат поиск и других способов по обеспечению своей индивидуальной и коллективной безопасности.

По его словам, страны Прибалтики планируют и в дальнейшем взаимодействовать с НАТО, обеспечивать реализацию договоренностей, достигнутых на саммите НАТО в Мадриде, в рамках которого было принято решение об увеличении присутствие войск альянса в странах Прибалтики до уровня постоянно дислоцированной бригады.