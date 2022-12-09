Лима, 9 декабря, 2022, 19:36 — ИА Регнум. В центральной части Перу блокировали движение на Панамериканском шоссе в районе Ика. Об этом 9 декабря сообщает газета El Comercio.

Gob.pe Педро Кастильо

Согласно опубликованным данным, порядка 300 протестующих требуют прекращения работы парламента и досрочного проведения всеобщих выборов в связи с отстранения Педро Кастильо с поста главы государства.

Известно, что из-за действий участников акций протеста на магистрали, ведущей к столице, образовались заторы. О столкновениях протестующих с сотрудниками органов правопорядков не сообщалось.

Как ИА REGNUM сообщало, ранее конгресс Перу, который был распущен по решению Педро Кастильо, объявил ему импичмент. Председатель перуанского Конституционного суда Франсиско Моралес расценил действия перуанского лидера как попытку государственного переворота. В тот же день экс-президента задержали правоохранительные органы.