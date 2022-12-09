Причиной взрыва в доме в Рязани стал самогонный аппарат
Рязань, 9 декабря, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Причиной обрушения части конструкций двухэтажного дома в Рязани стал взрыв самогонного аппарата. Об этом 9 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.
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Взрыв в жилом доме в Рязани
По данным ГУ МЧС России по Рязанской области, из-под завалов жилого дома на улице Пушкина спасли два человека, эвакуировали десять человек.
«Произошло обрушение межкомнатной перегородки, вследствие чего в первом подъезде дома второй этаж здания частично обрушился на первый. Разрушены две квартиры», — заявили в пресс-службе ведомства.
Эвакуированных людей разместят в пунктах временного размещения.
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