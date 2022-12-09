Байден поддержит присоединение Афросоюза к G20 в качестве постоянного члена
Байден намерен поддержать присоединение Африканского союза к G20 в качестве постоянного члена
Вашингтон, 9 декабря, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден может объявить, что США поддерживают присоединение Африканского союза к Группе 20 (G20) в качестве постоянного члена. Об этом 9 декабря пишет газета «Вашингтон пост», ссылаясь на заявление старшего директора по делам Африки Совета национальной безопасности Белого дома Джадда Девермонта.
По информации издания, глава США намерен выступить с таким заявлением на следующей неделе в ходе саммита лидеров стран США и Африки, который пройдет в Вашингтоне.
«Африке давно пора занять постоянное место в международных организациях и инициативах», — приводит СМИ слова Девермонта.
По его словам, американскому руководству необходимо больше мнений из стран Африки в международных дискуссиях, которые касаются изменения климата, мировой экономики, управления, демократии, безопасности и здравоохранения.