Вашингтон, 9 декабря, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден может объявить, что США поддерживают присоединение Африканского союза к Группе 20 (G20) в качестве постоянного члена. Об этом 9 декабря пишет газета «Вашингтон пост», ссылаясь на заявление старшего директора по делам Африки Совета национальной безопасности Белого дома Джадда Девермонта.

(сс) Matt Johnson Джо Байден

По информации издания, глава США намерен выступить с таким заявлением на следующей неделе в ходе саммита лидеров стран США и Африки, который пройдет в Вашингтоне.

«Африке давно пора занять постоянное место в международных организациях и инициативах», — приводит СМИ слова Девермонта.

По его словам, американскому руководству необходимо больше мнений из стран Африки в международных дискуссиях, которые касаются изменения климата, мировой экономики, управления, демократии, безопасности и здравоохранения.