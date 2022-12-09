* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Рига, 9 декабря, 2022, 19:25 — ИА Регнум. МВД Латвии запретило въезд в страну бывшему ведущему телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Алексею Коростелеву, передают местные СМИ 9 декабря

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Поводом стали сделанные Коростелевым в прямом эфире заявления о помощи российской армии.

Как сообщалось ранее, на основании того же повода Коростелев был уволен, а канал — лишен лицензии на вещание сначала в Латвии, вслед за этим — в Литве и Эстонии.

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отметил «иллюзию» некоторых граждан России о том, что «где-то лучше, чем дома».