Эр-Рияд, 9 декабря, 2022, 19:28 — ИА Регнум. Китай намерен расширять сотрудничество в аэрокосмической сфере со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), а также совместно достигать прорывов в этой сфере. Об этом 9 декабря заявил председатель Китая Си Цзиньпин на первом саммите участников ССАГПЗ и Китая в столице Саудовской Аравии, сообщает Центральное телевидение Китая.

ИА REGNUM В космосе

Си Цзиньпин сообщил, что КНР готов в течение ближайших лет с участниками совета добиться новых прорывов в аэрокосмическом сотрудничестве.

«Китай готов сотрудничать со странами ССАГПЗ в области спутников дистанционного зондирования и связи, космического оборудования, аэрокосмической инфраструктуры, отбора и подготовки космонавтов», — заявил он.

Председатель КНР пригласил космонавтов из арабских стран на космическую станцию Китая для проведения научных экспериментов с тайконавтами.