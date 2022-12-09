Киев, 9 декабря, 2022, 19:26 — ИА Регнум. В селе Тарасовка Киевской области прихожанка Украинской православной церкви (УПЦ), мать погибшего солдата просит не закрывать Успенский храм и отпеть сына. После публикации на ютуб-канале Информационно-просветительского отдела УПЦ видео активно распространяется в социальных сетях.

Pomisna.info Раскольники из ПЦУ

На кадрах видно, как женщина встала на колени и со слезами на глазах просит не захватывать храм.

«Если вы верите в Бога, на коленях вас прошу, оставьте церковь, дайте сына отпеть! Вы не пустили меня к иконе!» — кричала женщина.

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Известно, что 7 декабря сторонники «Православной церкви Украины» (ПЦУ) вместе с боевиками ворвались в храм, вытолкнули настоятеля и заблокировали прихожанам вход в церковь.