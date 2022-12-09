Хельсинки, 9 декабря, 2022, 19:19 — ИА Регнум. В Финляндии на основании «связей» владельцев с Россией конфискованы 11 из 27 ранее задержанных яхт, передает 9 декабря телеканал Yle со ссылкой на финскую таможню.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

«11 прогулочных яхт сейчас находятся под следствием из-за введенных против России санкций, все остальные суда были возвращены их владельцам», — заявил представитель таможни Финляндии Сами Ракшит.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в ноябре 2022 года правоохранительные органы Финляндии конфисковали три российских частных самолёта. Поводом стали подозрения, что самолёты принадлежат или используются лицами, включёнными в санкционные списки.