Киев, 9 декабря, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Имущество представительства ООО «Газпром экспорт» передали в управление Национального агентства Украины по выявлению активов, которые были получены коррупционным путем. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора Украины в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Офисом генпрокурора инициирована передача в управление Национального агентства Украины по выявлению активов, которые были получены коррупционным путем объекта недвижимости площадью свыше 1000 кв. метров, а также четырех автомобилей, которые принадлежат представительству дочернего предприятия ПАО «Газпром», — сообщает пресс-служба.

По версии следствия, средства, полученные дынным представительством, якобы направлялись на финансирование спецоперации.

Читайте также: Зеленский подписал закон об изъятии собственности России на Украине