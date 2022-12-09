Москва, 9 декабря, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу провел двустороннюю встречу в Москве с первым заместителем начальника генерального штаба Вооружённых сил Ирана Азизом Насирзаде. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Министерство обороны Российской Федерации Сергей Шойгу

Отмечается, что Шойгу и Насирзаде обсудили вопросы международной безопасности.

«Сегодняшняя встреча была очень полезна. Те темы, которые мы обсудили, являются насущными для обеспечения безопасности в наших регионах сегодня», — сказал Шойгу.

Насирзаде, в свою очередь поблагодарил российского министра за возможность двусторонней встречи. По его словам, для руководства Ирана отношения с Россией очень важны.

Напомним, 9 декабря в Москве прошла встреча министров обороны государств — членов ШОС и СНГ.