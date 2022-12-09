Москва, 9 декабря, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Строительство газопровода в Новой Москве будет завершено в первом полугодии 2023 года, сообщили в «Мосгазе» 9 декабря.

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К этому моменту будут завершены в том числе и работы по «восстановительному благоустройству», отметили в компании.

В настоящее время работы ведутся в Троицком и Новомосковском административных округах.

В «Мосгазе» обещают, что строительство не будет нарушать «привычный ритм жизни москвичей».