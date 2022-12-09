Москва, 9 декабря, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Начальника управления по противодействию коррупции ФТС России генерала Дмитрия Мурышова арестовал Басманный суд Москвы, сообщает 9 декабря РИА Новости.

Суд

По данным СМИ, судья Басманного суда принял решение о заключении Мурышова под странжу.

Напомним, ранее высокопоставленного таможенника задержали сотрудники ФСБ России. Его подозревают в коррупционных действиях.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве генерала Дмитрия Мурышова.