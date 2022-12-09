Москва, 9 декабря, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Правительство России намерено подтолкнуть граждан страны к формированию «подушки безопасности». Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба Минфина РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Силуанов

Согласно опубликованным данным, ведомство подготовило программу долгосрочных сбережений, которые государство готово стимулировать налоговым вычетом.

В министерстве подчеркнули, что программа направлена на повышение благосостояния россиян и получение дополнительного дохода после выхода на пенсию или в случае особых жизненных ситуаций — до момента назначения пенсии, добавив что участие в программе добровольное.

«Долгосрочные сбережения формируются человеком самостоятельно за счет добровольных взносов, материнского капитала, а также перевода сформированных средств граждан на накопительную часть пенсии», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что программа сбережений предусматривает софинансирование уплачиваемых взносов государством, которое может достигать 36 тыс. рублей в год. Кроме того, при уплате взносов до 400 тыс. рублей можно получить налоговый вычет в размере до 52 тыс. рублей.

По данным Минфина, Банк России будет осуществлять контроль за инвестированием средств, однако существует вероятность заключения договоров с несколькими операторами для повышения объёмов накоплений и диверсификации рисков.

«Таким образом, граждане получают доступ к инструменту, позволяющему накопить дополнительные средства на будущее», — говорится в сообщении.

Известно, что проект стратегии был рассмотрен 9 декабря в ходе Общественного совета при ведомстве.

Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что финансовый инструмент позволит создать «подушку безопасности», добавив, что государство «будет стимулировать людей думать о будущем».