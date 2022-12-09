Чебоксары, 9 декабря, 2022, 19:07 — ИА Регнум. В Чебоксарах вновь снегопады, которые продлятся все выходные и даже понедельник. По данным синоптиков, за четыре дня в общей сложности выпадет 40–45 мм осадков. Как отмечает автор проекта «Погода в Чувашии», каждый миллиметр выпавших осадков увеличивает снежный покров в среднем на 1 сантиметр. Городские службы с минувшей ночи работают в условиях повышенной сложности по очистке города от последствий снегопада, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии столицы Чувашии.

Пресс-служба администрации Чебоксар Снегопады в Чебоксарах

На главном дорожно-эксплуатационном предприятии города АО «Дорэкс» заранее отработаны логистические вопросы: распределена техника по маршрутам, полностью скомплектованы колонны, сформированы бригады рабочих. Отдельно усилены позиции на подъездных путях к медучреждениям, школам, иным объектам социальной значимости. Вывоз снега осуществляет собственная техника предприятия и привлеченных организаций.

Дежурство по городу в эти дни закреплено за опытными специалистами, проработавшими в зимних условиях не один год. Контроль за ходом уборочных работ глава администрации Денис Спирин поручил своему заместителю по вопросам ЖКХ Александру Федорову. Ночью для ликвидации наледи было задействовано 35 единиц спецтехники, распределено 872,4 т противогололедных материалов. В дневную смену выведено 72 единицы коммунальной спецтехники.

На дорогах, тротуарах, мостах работает техника и рабочие «Дорэкса». Городские власти отмечают, что работу всей дорожной техники, обслуживающей улично-дорожную сеть города, возможно отследить в режиме реального времени.

Дорожники призывают водителей транспортных средств быть более внимательными за рулем в период снегопадов и по возможности пересесть на общественный транспорт. Отдельная просьба адресуется инструкторам автошкол и водителям крупногабаритного транспорта, чтобы те воздержались от поездок во время неблагоприятных погодных условий.

Пресс-служба администрации Чебоксар Снегопады в Чебоксарах

Предвидя возможное недовольство со стороны автомобилистов, в пресс-службе мэрии подчеркивают: зимняя уборка дорог основывается на нормативах, регламентирующих весь цикл работ от периодичности до дозировки распределения реагентов.

Нормативы организации первоочередных работ: обработка реагентами и очистка. С началом интенсивного снегопада на городские дороги практически сразу выезжает подсыпальная техника. По регламенту реагенты распределяются через 15–20 минут после начала снегопада. При слабых осадках подсыпка начинается не позднее 45 минут после начала снегопада.

Подметание проезжей части производится не позднее чем через 3 часа после распределения противогололедных материалов. Реагенты должны растопить наледь на асфальтовом покрытии. Преждевременное «сметание» чревато образованием наката и льда.

При длительном снегопаде циклы механизированной уборки повторяются через каждые 5 см выпавшего снега. Если скользкость на проезжей части все же зафиксирована, ее устранят на дорогах 1–2 категории не более чем через 5 часов, на дорогах 3 категории — не более чем через 6 часов.

Для подсыпания и подметания дорог установлены схемы движения, свои схемы есть для уборки тротуаров и отдельно для грейдерной и роторной техники.

Нередко в адрес дорожников поступают претензии, что на центральных улицах уборка проводится в усиленном режиме, а на окраинах хуже. Однако и это норматив: на центральных магистралях более высокая интенсивность автомобилей, для безопасности участников движения здесь важно обеспечить высокое качество уборки дорог и тротуаров.

Нормативы использования противогололедных материалов. При обслуживании столичных дорог дорожниками используется традиционная пескосоляная смесь, реагент «Бионорд», в отдельных случаях — мраморная крошка.

Работа с реагентами также регулируется нормативами. При распределении противогололедных материалов учитывается интенсивность осадков, ветер, влажность. Дозировка у пескосоляной смеси и бионорда разная. Если расход смеси песка и соли составляет от 100 до 200 г на кв. м, то бионорда — от 20 до 50 г на кв. м. Дозировка к использованию рассчитывается и корректируется в каждом отдельно взятом случае службой эксплуатации, а затем через диспетчерскую службу напрямую передается водителям спецтехники.

На подсыпке улиц бионордом и пескосолью работают разные группы машин с закреплением своей траектории движения по улицам города.

Нормативы организации работ второй очереди: вывоз снега. В период сильных снегопадов снег вывозится с улиц города точечно — в первую очередь с тех участков, где он мешает обзору и сказывается на пропускной способности. Комплексный вывоз начинается, как правило, после завершения снегопадов.

Сроки вывоза снега с проезжей части на дорогах 1 категории варьируются от 3 до 6 дней (в зависимости от высоты слоя снега), на дорогах 2 категории — от 4 до 8 дней, на дорогах 3 категории от 6 до 10 дней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Гидрометцентра России, 10–12 декабря в Приволжском федеральном округе пройдет снег, мокрый снег, местами с дождем, 10 декабря на юге округа ледяной дождь, ожидаются гололедно-изморозевые явления, метель, ветер до 18 м/с, на юге округа до 20 м/с, на дорогах гололедица, снежные заносы. Температура повысится на 4–6°. 10 декабря на севере Приволжского федерального округа температура ночью — 8…-3°, днем — 3…+2°, 11–12 декабря преобладающая температура ночью — 8…-1°, днем — 5…0°.