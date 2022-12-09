Киев, 9 декабря, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Спрос на бурение скважин в 2022 году не уменьшился с наступлением холодов на Украине. Об этом 9 декабря сообщают украинские СМИ.

Yarregion.ru Бурение скважин

По информации журналистов, из-за проблем с электроэнергией и водоснабжением жители Украины чаще стали задумываются о том, как заполучить «свою воду».

По информации одной из фирм, которая представляет услуги по бурению скважин, в 2022 году не произошло традиционного «сезонного закрытия рынка», которое обычно наступает в конце осени. Сотрудники компании пояснили журналистам, что в прошлые годы зимой спрос на их услуги сходил на нет и возобновлялся лишь весной.

«В этом году люди активно интересуются возможностью пробурить скважину, ценами и нюансами», — сообщил представитель компании.