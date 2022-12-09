В Рязани при взрыве газа в жилом доме пострадали два человека
Рязанские власти сообщили о двух пострадавших после взрыва газа в жилом доме
Рязань, 9 декабря, 2022, 19:04 — ИА Регнум. В Рязани два человека получили травмы после взрыва газа в жилом доме на улице Пушкина. Об этом сообщил глава региона Павел Малков.
t. me/pavelmalkov_official
Взрыв газа в жилом доме в Рязани
Уточняется, что обрушение части двухэтажного жилого дома на улице Пушкина произошло около 17:40 (мск). На месте работают экстренные службы. В настоящее время известно о двоих пострадавших. Они доставлены в больницу.
«По предварительным данным причина происшествия — детонация бытового газа. Информация уточняется», — написал Малков в своем телеграм-канале.
Как сообщало ИА REGNUM, пожара в результате взрыва в Рязани не последовало, ударной волной были разрушены межкомнатные перегородки.