Рязань, 9 декабря, 2022, 19:04 — ИА Регнум. В Рязани два человека получили травмы после взрыва газа в жилом доме на улице Пушкина. Об этом сообщил глава региона Павел Малков.

t. me/pavelmalkov_official Взрыв газа в жилом доме в Рязани

Уточняется, что обрушение части двухэтажного жилого дома на улице Пушкина произошло около 17:40 (мск). На месте работают экстренные службы. В настоящее время известно о двоих пострадавших. Они доставлены в больницу.

«По предварительным данным причина происшествия — детонация бытового газа. Информация уточняется», — написал Малков в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, пожара в результате взрыва в Рязани не последовало, ударной волной были разрушены межкомнатные перегородки.