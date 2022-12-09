Вашингтон, 9 декабря, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова и некоторые члены ЦИК вошли в новый санкционный список минфина США.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

Кроме Памфиловой, в список включены заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев, секретарь ЦИК Наталья Бударина и еще 15 человек.

По сообщению американского минфина, санкции введены в связи с проведением в сентябре 2022 года референдума о вхождении новых территорий в состав России.

Напомним, в сентябре 2022 года под санкции США попал Совет Федерации в полном составе.