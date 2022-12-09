Москва, 9 декабря, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Российский футбольный союз (РФС) проведёт заседание исполнительного комитета 23 декабря. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба организации.

Media.gazprom-neft.ru Президент Российского футбольного союза Александр Дюков

Отмечается, что проект повестки заседания исполкома будет опубликован позднее.

Напомним, 27 ноября президент РФС Александр Дюков заявил, что на следующем заседании исполкома будет поднят вопрос о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола.