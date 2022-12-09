Эр-Рияд, 9 декабря, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Товарооборот арабских стран и КНР составил более $300 млрд. Об этом 9 декабря заявил председатель Китая Си Цзиньпин в ходе китайско-арабского саммита в столице Саудовской Аравии. Трансляция идет на телеканале Аль-Арабия.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Си Цзиньпин отметил, что Китай стремится к всестороннему сотрудничеству для продвижения общих китайско-арабских интересов.

Он добавил, что объем товарооборота между КНР и арабскими странами превысил $300 млрд.

«Китай эффективно сотрудничает с арабскими странами, особенно в вопросах продовольственной и энергетической безопасности», — пояснил Си Цзиньпин, отметив, что руководство КНР продолжит работать над построением общего будущего с арабскими странами.

По словам наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, отношения арабских стран с КНР основаны на сотрудничестве во многих сферах.

Он добавил, что ценит инициативы Китая, особенно в области продовольственной безопасности. Кроме этого, принц дал высокую оценку политической поддержке Китая, которая был выражена арабским странам по палестинскому вопросу.