Москва, 9 декабря, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве генерала Дмитрия Мурышова, начальника управления по противодействию борьбы с коррупцией Федеральной таможенной службы. Соответствующие материалы поступили в Басманный суд столицы.

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По данным телеканала РЕН ТВ, Мурышова подозревают в коррупционных действиях. Уточняется, что генерала задержали сотрудники ФСБ России, сейчас он находится на допросе у следователей.

Ожидается, что в ближайшее время Басманный суд Москвы изберёт Дмитрию Мурышову меру пресечения.

В последнее время таможенная служба оказалась в центре ряда коррупционных скандалов. Так, весной задержали начальника антикоррупционного отдела челябинской таможни Владимира Гефеля, в 2021 году незаконные действия были выявлены в работе сразу нескольких высокопоставленных сотрудников службы, в том числе главного борца с коррупцией в Северо-Западном таможенном управлении, бывшего начальника петербургского отдела таможенного контроля и сразу нескольких сотрудников Северо-Кавказской оперативной таможни.