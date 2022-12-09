Рязань, 9 декабря, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Взрыв газа произошел в жилом доме в Рязани. Об этом 9 декабря сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM Рязань

Согласно опубликованным данным, инцидент произошел в двухэтажном доме по улице Пушкина. В результате взрыва бытового газа произошло частичное обрушение здания. В издании отмечают, что под завалами могут находиться люди.

По данным экстренных служб, пожара в результате взрыва не последовало, однако ударной волной были разрушены межкомнатные перегородки.