Москва, 9 декабря, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Воспитанник футбольного клуба «Локомотив-Казанка» Александр Касьяненко пострадал в драке в Москве. Об этом 9 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского управления МВД РФ.

Benny Футбол

«В полицию обратился мужчина 2002 года рождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавший сообщил, что 23 октября на Домодедовской улице неизвестный нанёс ему телесные повреждения на почве бытового конфликта, после чего скрылся.

В правоохранительных органах уточнили, что пострадавшим оказался воспитанник «Локомотива-Казанки» Александр Касьяненко.

В ведомстве добавили, что личность злоумышленника установлена, им оказался мужчина 1994 года рождения. Он был задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело.