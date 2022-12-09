Москва, 9 декабря, 2022, 18:11 — ИА Регнум. Законопроект, которым предлагается приостановить действие режима наибольшего благоприятствования в отношении товаров и услуг, происходящих из государств, приостановивших или аннулировавших режим наибольшего благоприятствования для российских товаров, внесли в Госдуму депутаты от фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Парламентарии отметили, что первоначально позитивный эффект от присоединения России к Всемирной торговой организации (ВТО) состоял в отмене торговыми партнерами ряда ограничительных мер — понижении или отмене импортных таможенных пошлин на ввозимую продукцию российского происхождения в соответствии с режимом наибольшего благоприятствования нации. Однако с 2014 года страны Евросоюза, США и другие государства ввели ряд недружественных и ограничительных мер в отношении России, ее компаний, граждан, а также продукции российского происхождения. Эти меры усилились в 2022 году после начала проведения специальной военной операции на Украине, указано в сопроводительных материалах.

Законопроектом в качестве ответных мер на введенные ограничения парламентарии предлагают приостановить действие режима наибольшего благоприятствования в отношении товаров и услуг, происходящих из государств, приостановивших или аннулировавших режим наибольшего благоприятствования для российских товаров и услуг. По их мнению, в результате Россия сможет установить импортные пошлины на товары и услуги из указанных стран.

Предусматривается, что в случае отмены иностранным государством ранее принятого решения оно исключается из перечня государств, в отношении товаров и услуг которых приостанавливается действие режима наибольшего благоприятствования.

Кроме того, законопроект предполагает исключение из сферы своего действия товаров и услуг, имеющих критически важное значение для России, что позволит обеспечить их импорт на территорию страны.