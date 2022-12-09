Жуковский, Московская область, 9 декабря, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Очень важно, чтобы на вооружении российской армии, выполняющей боевые задачи в рамках СВО, было как можно больше боевых дронов, подобных тем, что производятся сейчас в Центре комплексных беспилотных решений в подмосковном Жуковском. Об этом сегодня, 9 декабря, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе визита на предприятие.

Пресс-служба правительства Московской области Губернатор Подмосковья высоко оценил беспилотники, выпускаемые в Жуковском

«Такие «крылатые разведчики» реально спасают жизни наших ребят, — отметил он. — Когда мы общались с бойцами спецназа 45-й бригады, они рассказали, что именно беспилотники сейчас очень востребованы на передовой. Поэтому очень важно, чтобы у нас на вооружении было как можно больше подобных аппаратов. Это и контроль обстановки, и разведка, и боевое средство. В Подмосковье дроны производят десять предприятий».

Как рассказали Андрею Воробьёву, который осмотрел центр в Жуковском и пообщался с сотрудниками, здесь не только разрабатывают и производят боевые беспилотники, но и обучают применению их в СВО. Это FPV-технология, которая неоднократно демонстрировалась на выставках МАКС, «Армия-2021», «Армия-2022». Центр комплексных беспилотных решений основан в январе нынешнего года выпускниками МФТИ на их собственные средства. Они начинали работу в гараже, но уже в мае смогли арендовать большое помещение в Жуковском. Сейчас компания производит наземные станции управления, 4 различных типа дронов, дополнительное специальное бортовое оборудование, а также проводит обучение пилотов.

Пресс-служба правительства Московской области Губернатор Подмосковья высоко оценил беспилотники, выпускаемые в Жуковском

Высокоэнергетические и сверхманевренные беспилотники, выпускаемые в Жуковском, предназначены для разведки или доставки боевой части в труднодоступные места, включая помещения. Они могут применяться при любой погоде — в дождь, град, шквалистый ветер.

«Мы не просто делаем дроны, не просто готовим людей, мы разработали стандарт, чтобы те, кто уехали от нас «за ленточку», получив аппараты, гарантированно могли их включить и применить, — отметил генеральный директор компании Дмитрий Кузякин. — У бойцов нет необходимости что-то дополнительно прошивать, настраивать — просто открыли коробку, взяли инструкцию, комплектующие и «полетели». По словам Кузякина, дроны дают второй шанс и для бойцов, получивших ранения.

Пресс-служба правительства Московской области Губернатор Подмосковья высоко оценил беспилотники, выпускаемые в Жуковском

«Управляя беспилотниками, они смогут применить свой боевой опыт, — пояснил он. — Главная наша цель — вывести страну в лидеры по использованию этой технологии в боевых условиях и в части специального применения».