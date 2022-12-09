Москва, 9 декабря, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства России Александр Новак и посол Индии в России Паван Капур в ходе рабочей встречи 9 декабря отметили рекордный рост товарооборота между двумя странами и выразили готовность активно торговать энергоресурсами.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия и Россия

За 2021 год товарооборот России и Индии вырос на 46,5% и составил более 13,5 млрд долларов. За девять месяцев 2022 года товарооборот превысил показатель за весь прошлый год и составил 20,4 млрд долларов.

Летом 2022 года Россию вышла на второе место по объемам отгрузки нефти в Индию. Также увеличились поставки угля и нефтепродуктов.

Александр Новак приветствовал решении Индии не поддерживать потолок цен на нефть из России, введенный ЕС 5 декабря. Эта мера является антирыночной, она нарушает цепочки поставок и может привести к осложнению ситуации на глобальных энергетических рынках, считает зампредседателя правительства.

Вице-премьер предложил Индии сотрудничество в области аренды и строительства крупных судов, чтобы снять зависимость от запрета на услуги страхования и фрахта танкеров в Евросоюзе и Британии.

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