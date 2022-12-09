Канберра, 9 декабря, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Территории Западной Украины в Польше считают провинциями Варшавы. Об этом 9 декабря пишет австралийское издание The Conversation.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По мнению журналистов, взаимоотношения между этими государствами остаются напряженными из-за территориальных и исторических споров.

«Лучше всего это можно увидеть в отношении поляков к украинцам, живущим в приграничных районах, которые когда-то контролировались Речью Посполитой. Поляки до сих пор называют эти регионы «Кресы» — «восточные окраины Польши», — пишет издание.

Поляки считают украинцев родственниками из-за их славянского происхождения и общей истории, при этом в Польше не забывают о своих бывших территориях в Галиции и Волыни, поэтому относятся к соседям с легким оттенком неоколониализма, считают журналисты.

Ранее Путин заявлял о том, что националистические элементы Польши спят и видят вернуть так называемые свои исторические территории.

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