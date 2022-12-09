Ярославль, 9 декабря, 2022, 18:03 — ИА Регнум. В Дзержинском районе Ярославля построен дом на 83 квартиры, в который вскоре переедут граждане из аварийного жилья. Строительство велось по национальному проекту «Жилье и городская среда», реализуемому в регионе областным правительством.

Пресс-служба правительства Ярославской области Дом в Ярославле для расселения ветхого жилья

«Решаем проблему переселения людей из аварийного жилья комплексно. Вместо поиска отдельных квартир строим под расселение новые дома, — написал в телеграм-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев. — Пока практику строительства домов под расселение за бюджетный счет использует только Ярославль. Но этот опыт совершенно точно можно масштабировать на другие города региона, где тоже хватает аварийного фонда, а люди десятилетиями ждут переезда».

Как сообщили в правительстве области, дом на проспекте Дзержинского построен из современных материалов. Здание энергоэффективное, оборудовано электроплитами, установлены счетчики на воду и тепло.

«Объект получился хороший, в том числе созданы необходимые условия для маломобильных граждан, — рассказал и. о. директора департамента строительства Сергей Гончар. — Сейчас пройдет проверка инспекции строительного надзора. После заключения о соответствии проекту будет выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. Предстоит также постановка на кадастровый учет. До конца года надо постараться завершить все необходимые процедуры, чтобы граждане смогли встретить праздники в новых квартирах».

В 2022 году в Ярославской области уже решен вопрос о расселении 790 человек, проживавших в аварийном жилье общей площадью 14 тысяч квадратных метров. Всего же с начала действия программы расселены 3380 человек.