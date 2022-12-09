Москва, 9 декабря, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в своем телеграм-канале видео с бойцами, ушедшими по повестке участвовать в специальной военной операции на Украине, и кадрами прохождения учений на полигоне.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Какие чувства испытывал? Ну, честно скажу, у меня было ужасно сильное волнение. Не в том смысле, что я не хотел. А в том смысле, что я не знаю, куда еду. По сути, никто не может быть к этому готов. Но мы должны это делать, потому что никто больше не будет этого делать», — сказал боец с позывным «Солист».

Мужчина отметил, что подготовка на полигоне, в которую входят стрельбы, тактика, медицина, РХБЗ, работа с гранатами, помогла ему справиться с волнением, а коллектив — «расслабить голову»

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«Помогаем друг другу. И никому даже унывать не удается — некогда», — отмечается боец с позывным «Федя».

«Солист» также рассказал о получении обмундирования и зарплаты, посмеявшись над тем, что успел её потратить.

«Кормят хорошо: и сухпаи дают, и кухня есть. В общем, настрой боевой. Готовы служить», — подытожил «Спортсмен».