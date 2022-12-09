Бишкек, 9 декабря, 2022, 17:53 — ИА Регнум. В России отсутствуют какие бы то ни было проблемы с базовыми продуктами питания, заявил 9 декабря на пресс-конференции в Бишкеке президент Владимир Путин.

Продукты питания

Россия также экспортирует многие виды продовольствия, партнеры страны могут получать его «по вполне доступным ценам», отметил президент.

Как сообщалось ранее, в ходе пресс-конференции Владимир Путин отметил, что в российской экономике фиксируется некоторый спад, но ситуация значительно лучше, чем во многих других странах.

Курс рубля стабилен, безработица находится на низком уровне, и оба эти фактора важны не только для российской экономики, но и для партнеров страны, сказал президент.

9 декабря Владимир Путин принимает участие в работе саммита ЕАЭС в Бишкеке.