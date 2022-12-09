Москва, 9 декабря, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы разработают поправки в законодательство, которые необходимы для восстановления в международных правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря, об этом заявил член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Евгений Ревенко («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Евгений Ревенко

Он напомнил, что на пути восстановления РУСАДА сейчас лежит критическое замечание Всемирного антидопингового агентства, согласно которому российское законодательство в части борьбы с допингом не в полной мере соответствует последней редакции Всемирного антидопингового кодекса.

«Замечание было сформулировано еще в начале октября. Срок устранения — 7 января следующего года. Нужно внести поправки. Для нас они не принципиальные и не меняют картину мира. Все эксперты и глава РУСАДА Вероника Логинова просят нас инициировать и принять такие нужные поправки», — сказал Ревенко.

По его словам, нужно пройти этот путь и приблизить «восстановление РУСАДА в своих правах, а значит, и наших спортсменов».

В октябре 2022 года комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по проверке соответствия обсудил ход восстановления статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу. Также сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство удовлетворено тем, как РУСАДА работает в вопросе выдачи спортсменам разрешений на терапевтическое использование запрещённых субстанций и методов для лечения.