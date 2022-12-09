Бишкек, 9 декабря, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 9 декабря на пресс-конференции в Бишкеке процитировал фильм «17 мгновений весны» в ответ на вопрос о том, какой информации о снабжении бойцов СВО можно верить.

Цитата: телефильм «Семнадцать мгновений весны», реж. Татьяна Лиознова, 1971 по 1973 год Штирлиц и Мюллер

«Верить никому нельзя. Мне — можно», — сказал президент.

Вопросы снабжения и обмундирования, как и все остальные вопросы, решаются в рабочем порядке, добавил он.

Как сообщалось ранее, в ходе пресс-конференции Владимир Путин допустил, что СВО следовало начать раньше, и отметил, что это не было сделано потому, что Россия рассчитывала на достижение договорённостей.

Президент также отметил, что СВО «идет своим чередом», всё стабильно, серьезных вопросов или проблем нет.

9 декабря Владимир Путин принимает участие в работе саммита ЕАЭС в Бишкеке.