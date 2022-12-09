Москва, 9 декабря, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Подразделение Героя России майора Энвера Набиева выполнило поставленную задачу в зоне спецоперации, в плен сдались 68 украинских националистов. Об своём подвиге майор рассказал 9 декабря RT.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По словам Набиева, спецоперация стала для него первым боевым опытом. В зоне СВО он находился с начала боёв. Подразделению Набиева поставили задачу освободить населённый пункт и обеспечить беспрепятственное продвижение российских войск. Выполняя приказ, группа попала в засаду и находилась в окружении больше трёх суток, затем бойцам помогли свои военные.

После освобождения населённого пункта подразделение Набиева штурмовало воинскую часть, располагавшуюся в подземном бункере.

«Совершили на неё два налёта, а затем и полноценный штурм. В ходе штурма порядка 68 человек сдались в плен. В этом бункере оказался целый город под землёй, машины там ездили», — рассказал майор.

За чёткое выполнение задачи майору присвоили звание Героя России. Он считает, что награду получил благодаря своим бойцам, и это «их заслуга, их радость и их гордость».

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