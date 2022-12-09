Бишкек, 9 декабря, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на день рождения вице-премьеру РФ Алексею Оверчуку подарил часы. Об этом 9 декабря дипломат сообщил журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Government.ru Алексей Оверчук

9 декабря он отмечает свое 58-летие. Сейчас Оверчук в составе делегации России находится в Бишкеке, где проходит саммит Евразийского экономического союза.

Глава российского государства поздравил вице-премьера. Журналисты поинтересовались у Оверчука, вручил ли Путин ему подарок в часть дня рождения.

«Часы. Российские», — ответил диплотам.

Оверчук координирует работу федеральных органов власти по вопросам, касающимся участия Российской Федерации в интеграционных процессах в рамках Евразийского экономического союза.