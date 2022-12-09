Санкт-Петербург, 9 декабря, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении бывшего вице-губернатора Ленинградской области Олега Коваля прекращено в суде из-за истечения срока давности по инкриминируемым ему преступным деяниям. Об этом «Невским новостям» сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, заместитель председателя правительства Ленобласти по ЖКХ и энергетике Олег Коваль был задержан сотрудниками ФСБ в январе 2019 года, после чего сразу уволен с должности. Он обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы, следствие считало его организатором преступления. Вместе с Ковалем фигурантами расследования стали экс-глава Фонда капремонта Ленобласти Александр Шульга, а также экс-депутат Заксобрания Ленобласти Елена Маханек.

По обнародованной в 2019 году версии следствия, Коваль, в бытность заместителем гендиректора по капстроительству и инвестициям ОАО «Газпром газораспределение» и фактическим владельцем ООО «Межрегионстрой», в период декабря 2013 года по апрель 2015 года руководил хищением денежных средств инвестиционной программы ООО «Газпром газораспределение», перечисленных на счет ООО «Межрегионстрой». Сумма похищенного оценивалась следствием в 28 млн рублей. По данным СМИ, ОАО «Газпром газораспределение» заключило контракт с подконтрольным Ковалю ООО «Межрегионстрой» на строительство двух газовых объектов в Вологодской области, в ходе выполнения которого и произошло хищение.

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело и освободил Коваля от уголовной ответственности по истечении сроков давности. По преступлениям средней тяжести, к которым относится мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, этот срок составляет всего шесть лет, которые уже прошли.

Добавим, что в ходе избрания меры пресечения Ковалю сразу после задержания судья поинтересовался у него источником происхождения 20 объектов недвижимости, принадлежащих его семье, но внятного ответа так и не получил.