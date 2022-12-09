* *Илья Яшин — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Бишкек, 9 декабря, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин уточнил, кто такой Илья Яшин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), получивший срок за распространение фейков о российской армии. Вопрос о нём главе государства задали журналисты 9 декабря в ходе пресс-конференции по итогам визита на саммит ЕАЭС в Киргизию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Президент России Владимир Путин

«Это кто такой?» — спросил Путин журналиста, который просил президента прокомментировать приговор «за слова» в виде 8,5 года лишения свободы.

«Блогер», — ответил журналист.

Российский лидер, услышав о приговоре, заявил, что считает неправильным вмешиваться в работу российских судов. Он добавил, что защитники блогера вправе обжаловать приговор, и выразил уверенность, что они знают, как нужно действовать.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря Мещанский суд Москвы вынес приговор бывшему муниципальному депутату Илье Яшину (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) за распространении фейков о российском армии. Подсудимый приговорён к восьми с половиной годам колонии общего режима, а также на четыре года лишён права администрировать интернет-ресурсы. Его адвокаты заявили о намерении обжаловать решение суда.