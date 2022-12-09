Бишкек, 9 декабря, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Документ с конкретными ответными мерами на введение Западом потолка цен на нефть из России будет опубликован в ближайшие дни, заявил 9 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Конкретные шаги будут изложены в указе президента России, который выйдет в ближайшие несколько дней», — заявил глава государства.

Москва подумает о возможном сокращении добычи нефти при необходимости, уточнил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Минэнерго России Николай Шульгинов заявил, что указ президента России Владимира Путина об ответных мерах Российской Федерации на введение потолка цен на российскую нефть находится на стации подготовки.

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