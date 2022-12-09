Вашингтон, 9 декабря, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Решение о продлении отстранения российских и белорусских спортсменов принято 9 декабря на саммите Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом говорится в заявлении МОК.

Ольга Шклярова ИА REGNUM МОК

«Подавляющее большинство участников согласились с тем, что санкции против российских и белорусских государств и правительств, как виновных в вопиющем нарушении Олимпийского перемирия и Олимпийской хартии, должны оставаться в силе», — уточняет пресс-служба МОК.

Также продлен запрет на организацию, проведение и поддержку международных соревнований в Белоруссии и России, демонстрацию национальных флагов, гимнов и цветов спортсменами двух стран.

Напомним, 7 декабря глава МОК Томас Бах заявлял, что президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на участии в Олимпийских играх 2024 года в Париже спортсменов из всех стран.