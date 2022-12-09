Бишкек, 9 декабря, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сравнил главу европейской дипломатии Жозепа Борреля с генсеком СССР Леонидом Брежневым.

Kremlin.ru Владимир Путин

Российский президент прокомментировал высказывания Борреля о том, что лидеры африканских стран мало знают о России.

«Боррель достаточно большой, крупный политический деятель современности, так о Брежневе когда-то говорили. Но в Африке знают, что такое Россия, где находится Россия. В Африке знают ту роль, которую сыграла Россия в ходе освобождения от колониализма. Нет практически ни одной страны, которая бы не получила нашу поддержку», — сказал Путин.

Он отметил, что у России сложились хорошие отношения с африканскими странами. Путин предложил западным странам не создавать проблемы Африке.