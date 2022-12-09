Бишкек, 9 декабря, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин был разочарован заявлениями Ангелы Меркель о Минских соглашениях, об этом он заявил 9 декабря на пресс-конференции в Бишкеке.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Как сообщалось ранее, экс-канцлер Германии в одном из интервью сказала, что целью минских переговоров было предоставление Киеву времени на подготовку к противостоянию с Россией.

Путин отметил, что ему всегда казалось, будто канцлер Меркель искренне стремится к достижению договоренностей.

После появления таких признаний возникает трудноразрешимый вопрос о возможности доверять партнерам в дальнейшем, добавил президент России.

Как сообщалось ранее, в ходе своей пресс-конференции Владимир Путин допустил, что СВО следовало начать раньше, и отметил, что это не было сделано потому, что Россия рассчитывала на достижение договорённостей.

9 декабря Владимир Путин принимает участие в работе саммита ЕАЭС в Бишкеке.